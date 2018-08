Commissione europea propone: «Basta col cambio da ora legale a solare»

In un sondaggio online condotto in estate, la maggior parte dei 4,6 milioni di partecipanti si è detta favorevole a mantenere un solo orario, per tutto l'anno.

Genova - La Commissione europea proporrà di abolire il passaggio tra ora solare e legale in tutta l'Unione europea. L'ora legale è la convenzione di spostare avanti di un'ora le lancette degli orologi di uno Stato per sfruttare meglio l'irradiazione del sole durante il periodo estivo. Dal 2000 una direttiva comunitaria obbligatoria sancisce che gli Stati devono introdurla fra il 25 e il 31 marzo di ogni anno e a rimuoverla fra il 25 e il 31 ottobre, per armonizzarne l'utilizzo in tutta la Ue.



L'annuncio di tale proposta in qualche modo rivoluzionaria è stato dato dal presidente Jean-Claude Juncker in un'intervista al canale televisivo tedesco Zdf. D'altro canto l'atmosfera si è avvertita in seguito ai risultati di un sondaggio online condotto fra luglio e agosto: ebbene secondo quei dati la maggior parte dei 4,6 milioni di partecipanti si è detta favorevole a mantenere un solo orario, per tutto l'anno. Juncker ha spiegato all'emittente - si legge su Repubblica.it - che oggi stesso potrebbe esser presentata la proposta ufficiale di Bruxelles. «Abbiamo realizzato una consultazione pubblica e milioni di cittadini hanno risposto: sono dell'avviso che in futuro debba essere l'ora estiva (ovvero l'attuale 'ora legale') a divenire la regola», ha spiegato il presidente della Commissione Ue.



Un'ora legale per tutti i 365 giorni dell'anno, abbandonando il passaggio all'ora solare durante l'inverno: questa in sintesi la misura che dovrà essere approvata successivamente dal Parlamento europeo e dai capi di Stato e di governo, il Consiglio europeo. Sono stati i Paesi del Nord ad insistere su questa strada, denunciando danni per la salute del cambio di ora. Tra i governi dell'Ue, Finlandia, Svezia e alcuni Stati membri dell'Est si sono espressi per l'abolizione, ma non è stata registrata una maggioranza a favore. A febbraio, l'Europarlamento aveva bocciato l'ipotesi di abolire il cambio semestrale dell'ora.