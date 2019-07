Comune di Genova e Fondazione Carige, definite nuove forme di collaborazione

Genova - Il Comune di Genova e Fondazione Carige hanno definito i termini di una importante collaborazione che si svilupperà nel corso dell’anno.



Aiuti - In particolare Fondazione Carige contribuirà alla realizzazione del progetto Genova Blu District che l’Amministrazione intende attuare su uno degli asset strategici riguardanti la Blu Economy. Il contributo della Fondazione andrà a finanziare la ristrutturazione e la riqualificazione di Palazzo Verde individuato dall’Amministrazione comunale come centro nevralgico per l’implementazione del Genova Blu District; in collaborazione con il Comune di Genova, verrà pubblicato a breve il bando “Progetto Genova” per rispondere alla criticità occupazionale che interessa la Città metropolitana di Genova con il sostegno di progetti destinati prioritariamente a cittadini che si trovano, direttamente o indirettamente, nello stato di disoccupazione o che hanno subito una riduzione delle ore lavorative, a seguito del crollo del Ponte Morandi ivi compresi gli addetti diretti ed indiretti degli esercizi commerciali finalizzato al loro reinserimento nel mondo del lavoro; in collaborazione con il Comune di Genova e il Comune di Imperia, verrà pubblicato a breve il bando “Portierato Sociale”, finalizzato a supportare iniziative a sostegno della Domiciliarità; i vincitori del bando avranno il compito di promuovere un modello di abitazione e condivisione sostenibile, attraverso la creazione di sportelli di portierato sociale, per incrementare le relazioni di vicinato consolidando relazioni volte al benessere dei singoli e delle comunità. Verrà ulteriormente finanziato il progetto realizzato dalla Comunità di Sant’Egidio in collaborazione con il Comune di Genova volto al censimento e all’inclusione sociale delle persone anziane in condizione di isolamento sociale e difficoltà economiche. La Fondazione collaborerà inoltre con l’Amministrazione per l’attuazione del protocollo di intesa siglato lo scorso anno con CDP, finalizzato alla realizzazione di progetti di housing sociale e residenze per studenti nel territorio del Comune di Genova.



Cultura - Inoltre sono previste azioni in ambito culturale: Sponsorship di Fondazione Carige a favore del Teatro Carlo Felice a sostegno della prossima Stagione d’Opera e Balletto e, in particolare, dell’attività estiva che prevede la messa in scena di Ti porto all’opera, nella cornice del Porto Antico e il Festival Internazionale del Balletto che avrà luogo al Teatro di Nervi con la presenza dell’Orchestra del Teatro Carlo Felice; Sponsorship di Fondazione Carige a favore di Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura per la realizzazione della Mostra su Alfred Hitchcock in programma dal 13/11/2019 all’8/3/2020 presso la Loggia degli Abati di Palazzo Ducale.



Territorio - «Dopo un lavoro istruttorio congiunto da parte del mio Assessorato e della Fondazione – dichiara Giancarlo Vinacci, assessore allo Sviluppo Economico con delega anche ai rapporti con le Fondazioni Bancarie - sono stati definiti gli interventi che vedranno Fondazione Carige partner di iniziative con una significativa ricaduta sul territorio. I progetti prevedono azioni in ambito sociale, in un asset strategico per la città quale la Blu Economy e in ambito culturale».



Rilancio - «Dopo il lungo e faticoso percorso di salvataggio e messa in sicurezza, la Fondazione si ripropone quale partner istituzionale su progetti significativi e di forte impatto sul territorio – aggiunge Paolo Momigliano, presidente di Fondazione Carige - Il continuo dialogo con gli stakeholders è un elemento fondamentale di questo nuovo cammino, ed è motivo di particolare soddisfazione l’intesa raggiunta con il Comune di Genova, impegnato in un grande sforzo di rilancio che necessita del contributo di tutti quanti credono e vogliono bene a questa città». «La collaborazione tra Fondazione Carige e Comune di Genova dimostra l'importanza che Fondazione Carige ha nel tessuto economico cittadino – conclude il Sindaco di Genova Marco Bucci - L'accordo prevede diversi e importanti progetti che spaziano in svariati settori, una rilevanza particolare la assume il bando "Progetto Genova" che ci permetterà di dare ulteriori risposte in ambito occupazionale per aziende e attività commerciali in zone che hanno subito le conseguenze del crollo di ponte Morandi».