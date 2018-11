Comuni Valpolcevera, gravi problemi nella raccolta rifiuti

Dal 3 dicembre scatta la nuova metodologia di raccolta rifiuti

Genova - Una nuova metodologia per la raccolta di rifiuti dal 3 dicembre per i cinque comuni della Valpolcevera, dove la situazione dell'immondizia è molto complicata. I disservizi sono causati dai problemi di Amiu per alcune strutture rese inaccessibili dal crollo del ponte Morandi.



Gli amministratori dei comuni hanno scritto alla Regione per un intervento urgente. La richiesta del sindaco di Sant'Olcese, Armando Sanna: «Chiediamo un incontro urgente per chiarire e per relazionare sulle attuali difficoltà in tema di gestione dei rifiuti che, ad oggi, non trovano soluzioni, ma, anzi, versano in uno stato di precarietà sempre maggiore. Da tempo, infatti, ci troviamo ad affrontare criticità nello svuotamento dei cassonetti della raccolta Rsu e delle campane per la raccolta differenziata, che attualmente sono acuite dalla mancanza di impianti atti a ricevere i quantitativi di rifiuti prodotti. Questa situazione impatta in maniera grave sui nostri comuni e la preoccupazione aumenta sensibilmente in vista dell’implementazione del nuovo sistema di raccolta».