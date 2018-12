Comunità di Sant´Egidio, al pranzo anche Bucci: «Lavoriamo per rendere Genova più bella»

Genova - «Genova ha una grande storia solidale e attenta. Dal 1200 la gente portava da mangiare alle navi bloccate in porto»: così il sindaco e commissario per la ricostruzione Marco Bucci che ha preso parte al tradizionale pranzo di Natale allestito per i migranti, le persone sole, in difficoltà e fragili dalla Comunità di Sant'Egidio all'interno della Basilica dell'Annunziata.



Aiuto - «Benvenuti a tutti e soprattutto un grazie alla comunità di Sant'Egidio che lavora qui oggi e tutti i giorni e arriva dove non arriviamo noi istituzioni. Lavoriamo per fare una città più bella e insieme possiamo fare di più».