Con l´arrivo dell´estate aumentano le truffe agli anziani: quattro tentativi solo questo venerdì

Genova - Quattro tentate truffe a danno di anziani: è questo il bilancio della sola giornata di venerdì 21 giugno, giorno in cui la Polizia si è trovata a fronteggiare lo stesso fenomeno in diversi punti della città.



Boom di tentate truffe - La Foce, Struppa e San Fruttuoso: questi i quartieri interessati lo scorso venerdì dalle ormai fin troppo diffuse truffe ai danni di anziani, maggiormente colpiti soprattutto con l'arrivo della stagione estiva. Fortunatamente in nessuno dei quattro episodi in questione i malcapitati si sono lasciati abbindolare da quanto detto loro al telefono dai truffatori, arrivati in un caso a fingersi addirittura avvocati del nipote della vittima, il quale sarebbe stato alle prese con un brutto problema all'auto: in questo frangente, l'anziano coinvolto è riuscito - dopo aver riattaccato il telefono ai malviventi - a contattare il proprio nipote, smascherando la tentata truffa e riuscendo tempestivamente a segnalarla alla Polizia.