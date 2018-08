Conclusi i lavori a Scarpino: dopo 4 anni riapre la discarica

Genova - Nonostante alcuni ritardi, i lavori alla discarica di Scarpino - chiusa dal 2014 - sono finalmente ultimati. Gli interventi hanno richiesto un impegno enorme e hanno riguardato il capping e la successiva realizzazione del primo settore della discarica di Scarpino 3. Grazie alla buona riuscita delle operazioni di collaudo del sito - che si sono concluse giovedì 23 agosto - a partire dalla prossima settimana Scarpino tornerà alla piena operatività.



Le operazioni - «Dopo un lungo periodo di lavori» racconta Tiziana Merlino, Direttore Generale di Amiu, «possiamo finalmente riaprire la discarica di Scarpino. Arriviamo a questo risultato con grande soddisfazione, specialmente in un momento difficile e delicato come quello che stiamo vivendo». E nell'ottica di una sempre più efficiente raccolta differenziata, la Merlino non manca di ricordare come Scarpino «assumerà sempre di più un ruolo strategico, diventando il punto di arrivo dell'ultima parte del rifiuto indifferenziato che sarà appositamente trattato e, solo dopo, conferito in discarica».