Concorso scuola docenti secondaria, si entra con un anno di formazione

Il nuovo sistema di accesso ai ruoli prevede prima il concorso poi l'assunzione, infine un percorso annuale di formazione con prova finale

Genova - Cambiano le regole per il concorso scuola a cattedre in seguito alle modifiche contenute nella Legge di Bilancio, voluta dal governo in carica. Tanti gli aspiranti genovesi che attendevano novità, sulle modalità di partecipazione al concorso. Nel caso dei cosiddetti posti comuni, sarà necessaria l'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure la laurea (con piano di studio completo per l’accesso a quella classe di concorso) e 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.



In alternativa varrà anche l'abilitazione per un'altra classe di concorso o per altro grado di istruzione, fermo restando il possesso del titolo di accesso alla classe di concorso richiesta (no 24 CFU) oppure la laurea e tre anni di servizio svolti negli ultimi otto (no 24 CFU). Si partecipa per una delle classi di concorso per cui si ha un anno di servizio. Per i posti di insegnante tecnico-pratico sarà invece nessario il diploma valido per l’accesso alla classe di concorso richiesta fino al 2024/15 (no 24 CFU) poi abilitazione o laurea triennale, mentre per il sostegno i requisiti saranno i medesimi fissati per i posti comuni oppure quelli per i posti di ITP più il titolo di specializzazione sul sostegno.



Per quel che concerne il concorso docenti secondaria, requisiti e titoli di studio d’accesso è possibile candidarsi per una sola classe di concorso, distintamente per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, nonché per il sostegno. Per il concorso docenti secondaria 2019, si può partecipare a quattro procedure: il cosiddetto concorso abilitante, superato il quale si accede all' abilitazione all’insegnamento per le medesime classi di concorso per le quali si è partecipato. Chi vince il concorso verrà assegnato su scuola e dovrà rimanere 4 anni nella stessa scuola in cui ha svolto l’anno di prova: il docente vincitore di concorso “è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri quattro anni, salvo che in caso di sovrannumero o esubero o di applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso”. L’assunzione dei docenti, a differenza da quanto previsto dal Governo precedente, sarà direttamente a tempo indeterminato. E' stato abolito il percorso triennale di formazione e tirocinio: verrà sostituito dal percorso annuale di formazione iniziale e prova che potrà essere ripetuto e al termine del quale si è confermati o meno in ruolo.