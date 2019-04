Consapevolezza sull´autismo anche la Regione si tinge di blu

Genova - Oggi è la Giornata Mondiale della Consapevolezza dell’Autismo, proclamata nel 2007 dall’Assemblea Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite con l'obiettivo di richiamare l'attenzione del mondo su questo disturbo pervasivo dello sviluppo che colpisce decine di milioni di persone. Regione Liguria aderisce all’invito lanciato dall’associazione Angsa Onlus ed espone lo stendardo blu sulla facciata del palazzo di Piazza De Ferrari.



Pazienti - In Liguria sono circa 1.200 i casi di minori affetti da disturbo dello spettro autistico seguiti dagli specialisti delle unità di Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza. Di questi, circa 600 pazienti sono nell’area metropolitana genovese. Per rispondere alle esigenze e ai bisogni legati a questa patologia, Regione Liguria ha rinnovato tre anni fa il Tavolo regionale autismo, a cui siedono, esperti delle Asl, rappresentanti delle Associazioni dei familiari, rappresentanti dei Pediatri di libera scelta e dell’Università, oltre ai referenti dell’Ente non solo per l’ambito sanitario ma anche lavorativo, scolastico, abitativo e ai referenti di altri Enti, tra cui l’Inps, con il compito di ascoltare e raccogliere istanze e proposte per fornire risposte adeguate ai bisogni individuali dei pazienti.