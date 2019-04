Consiglio monotematico sul Morandi, fermento in sala rossa: ecco le risposte di Bucci

Genova - Pomeriggio di fuoco nella sala rossa di palazzo Tursi, dove il consiglio monotematico relativo a Ponte Morandi ha scaldato gli animi di buona parte dei consiglieri comunali. Tra botta-risposta serrati e richieste di delucidazioni relative alle questioni legate al crollo del viadotto sul Polcevera e alla - si spera quanto più prossima - ricostruzione di un nuovo ponte, le discussioni non sono certo mancate. Alla fine della seduta consiliare, il sindaco Bucci ha fatto il punto sulla questione, rispondendo a quasi tutti i quesiti che gli sono stati posti.

Alla fine della seduta, il primo ordine del giorno - a firma di Luca Pirondini (M5S), Cristina Lodi (Pd) e Gianni Crivello (Lista Crivello) per "garantire ai consiglieri comunali e ai cittadini gli elementi e le informazioni sui lavori di demolizione del viadotto Morandi e sulla progettazione del nuovo ponte" e al cui interno si parlava di "necessità a non procedere con l'utilizzo di esplosivi per la demolizione" - è stato votato solamente da 22 consiglieri su 39 presenti: pare, infatti, che la minoranza abbia lasciato l'aula consiliare prima della fine delle votazioni.



Le parole di Bucci - «Vorrei fosse ben chiaro che gli obiettivi e le linee guida su cui ci basiamo sono da intendersi come dei punti fissi» spiega il sindaco di Genova e commissario straordinario per la ricostruzione Marco Bucci. «In prima istanza viene chiaramente tutela salute pubblica, a cui segue a ruota il rispetto delle tempistiche definite: bisogna avere l'onestà intellettuale di dire che Genova ha bisogno di questo ponte il più in fretta possibile, quindi il tempo viene prima di tutto, tranne chiaramente che della salute, che ha la priorità assoluta». «Qui parlo come sindaco e come città» continua Bucci «e in questo contesto riteniamo di dover esplicitare il maggior sostegno possibile alla struttura commissariale: quelle appena citate devono essere certezze e priorità, e non voglio più tornare a discutere di questo punto».

«Non sono d'accordo con la frase scritta sull'ordine del giorno odierno che cita la "necessità di non procedere con uso esplosivi": noi dobbiamo fare il ponte» conclude il sindaco «per unire di nuovo le due gallerie e ridare un collegamento alla città il più in fretta possibile, ma chiaramente in materia di ricostruzione starà alla struttura commissariale scegliere come demolire le pile rimaste in piedi. L'esplosione è ancora un'opzione: non è detto che si proceda in questo modo, ma anche l'uso di esplosivi viene ancora tenuto in conto, soprattutto se i rischi ad esso legato vengono messi a paragone con quelli di veder lavorare degli operai a 90-95 metri di altezza».



Le domande dei consiglieri: la risposta - «A questo punto» spiega Bucci «è doveroso fare il punto e rispondere ai dubbi nati». «Sul sito ci sono tutti i report degli osservatori, e sono facilmente consultabili da chiunque. Il progetto non ha subìto alcuna modifica, contrariamente a quanto detto da qualcuno, e non capisco come sia potuta nascere questa voce. Il rapporto sull'ambiente, poi, esiste» continua «ed è già uscito: la struttura commissariale - in questo caso, infatti, il Comune non c'entra - sta lavorando con i dati provenienti da Arpal e Asl, non con altri. Questo accade semplicemente perché non possiamo lavorare con dati diversi da questi, a meno che non siano proprio Arpal e Asl a comunicarceli. Entrambi gli enti stanno svolgendo un ottimo lavoro, dunque in questa sede mi sembra oltremodo doloroso congratularmi con loro».

Due i punti cardine per il sindaco-commissario, dunque: salute e tempo. Demolizione e ricostruzione dovranno avvenire nel minor tempo possibile, ma sempre subordinati alla salute pubblica: tutto il resto viene dopo. «Il cantiere di ricostruzione è partito il 31 marzo» ci tiene poi a sottolineare il primo cittadino del capoluogo ligure «ed esiste già oggi una fotografia del primo palo che sarà piantato in terra». «Non so perché, ma non è la prima volta che sull'argomento spuntino sui giornali comunicazioni che non arrivano da me» incalza, «quindi se volete informazioni più precise vi conviene rifarvi direttamente o ai comunicati stampa della struttura commissariale, recarvi dagli osservatori o, in alternativa, rivolgervi direttamente a me».



Il progetto - In relazione al quanto detto in merito alla ricostruzione, poi, Bucci non si risparmia: «Il progetto è valido, ad oggi non risulta modificato e per quanto ne so non lo sarà finché non mi verrà detto il contrario. Il cantiere di ricostruzione, comunque, è aperto».

«Le date che comunico sono la best option, ve lo dico dall'inizio» ha sottolineato nuovamente il sindaco-commissario, ricordando come questo rappresenti «l'atteggiamento più intellettualmente onesto che ci sia per me: se qualcuno pensa il contrario è libero di farlo, ma io continuerò a dare sempre l'opzione migliore che ho in quel momento, e che proprio in quanto tale potrebbe cambiare da un momento all'altro».

«Per quel che concerne i lavoratori della zona rossa» conclude «sono lieto di annunciare che ne sono stati ricollocati 17: ne mancano ancora 2, ma stiamo lavorando perché vengano impiegati al più presto». In merito ai rimborsi relativi alla zona arancione, poi, il sindaco non si perde in chiacchiere: «Ci stiamo lavorando. Sono in contatto diretto con il premier Conte, e sono confidente che verrà fatto tutto al più presto».



Per concludere - «La struttura commissariale è un servizio a beneficio della democrazia. Io non accetto discorso che non informiamo: le informazioni ci sono, c'è il sito, ci sono gli osservatori e quant'altro, però è chiaro che queste informazioni bisogna leggerle e vederle nell'ottica di costruire e non di demolire». «Io apprezzo il fatto che si possa lavorare assieme, perché questo è un problema di tutta la città» conclude Bucci, «e quindi dovremo rimboccarci tutte le maniche e lavorare senza polemiche insieme, come abbiamo fatto finora: la città si sta muovendo benissimo, e io vorrei andassimo avanti così. Io accetto i consigli, e se vedo che una cosa è intelligente - dopo le dovute discussioni - verrà chiaramente messa in atto: non accetto i consigli strumentali, fatti per far polemica, e neppure chi non rispetta le priorità dette in precedenza. Il nostro dovere è avere il ponte il più in fretta possibile, e io a questo dovere non mi sottraggo, così come la giunta non si sottrae: a questo punto vorrei poter dire che tutto il consiglio non si sottrae, perché lavorando insieme le cose si fanno meglio».