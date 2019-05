Contratto di lavoro, la protesta dei portuali fino a Palazzo San Giorgio

Incontro con il presidente Paolo Emilio Signorini

Genova - E’ terminato in tarda mattinata il corteo dei lavoratori del Porto partito da Ponte Etiopia verso Palazzo San Giorgio: i sindacati hanno incontrato il presidente dell’Autorità Portuale Paolo Emilio Signorini spiegando le ragioni della protesta.



Motivazioni - Signorini, secondo quanto riferito dai sindacati, avrebbe condiviso le preoccupazioni dei lavoratori del porto in particolare sul fondo richiesto dalle organizzazioni sindacali per far fronte alla necessaria tutela del lavoro rispetto all'innovazione in materia di automazione che sta interessando il settore.