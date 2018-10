Controlli Amt, prosegue la caccia ai portoghesi: 78 le multe nella sola mattinata di oggi

Genova - Non se ne sentiva parlare da un po', ma non per questo è lecito pensare si sia fermato: proprio questa mattina, infatti, il piano di contrasto all'evasione di AMT ha mietuto svariate "vittime" alla fermata di corso Buenos Aires.



I controlli - Sono 78 i portoghesi beccati senza biglietto questa mattina dai controllori AMT in corso Buenos Aires, dove dalle 7 alle 12 si è svolta un'intensiva operazione verifica. Durante i contrlli, 10 Verificatori Titoli di Viaggio di AMT hanno controllato le linee 15, 20, 36, 43, 44, 47 e 85 per un totale di 860 passeggeri: tra questi, ben 78 - risultati privi di biglietto - sono stati immediatamente multati.