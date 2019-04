Controlli stradali, con le infrazioni aumentano anche le sanzioni: i dati di gennaio e febbraio

Genova - Genova "vanta" un primato per numero di incidenti stradali in Italia, cosa che va direttamente a influire sull'aumento dei premi assicurativi. Si tratta di un primato di cui bisogna andare tutt'altro che fieri, soprattutto se si pensa che nel 2018 si sono verificate ben 24 morti, mentre nel solo primo trimestre del 2019 se ne possono contare già 3. In questo frangente, nel solo periodo gennaio-febbraio sono stati quasi 2mila i punti tolti agli automobilisti per eccesso di velocità, e ben 21 le patenti ritirate. Dati allarmanti, ma a cui il lavoro della polizia locale sta cercando di mettere un freno attraverso l'incremento dei controlli su strada: oltre a ciò, bisogna sottolineare come la scelta delle strade dove porre il controllo spesso sia dettato proprio dal numero di incidenti.

Tra le principali cause di incidenti vanno annoverate velocità, abuso di alcol e uso di cellulare alla guida.



Comune - «Noi tutti ci stiamo muovendo in una direzione che prende spunto dai dati provenienti dalla Prefettura, che di per sé sono tanto allarmanti quanto intollerabili» spiega l'assessore comunale alla Sicurezza Stefano Garassino. «L'incremento delle sanzioni corrisponde a un aumento delle infrazioni, che minano la sicurezza di ciascuno di noi. Col Comandante Giurato abbiamo deciso di intensificare i controlli perché c'è bisogno di abbassare sia il numero degli incidenti che quello dei morti in città» continua, «anche perché superare di molto i limiti di velocità è pericoloso per sé e per gli altri. In via Righetti, ad esempio, sono state registrate velocità di oltre 100 km/h, mentre tra le strade in cui il fenomeno del superamento del limite di oltre 40 km/h è stato più intenso sono state corso Europa (in cui è stato registrato anche un 142 km/h), Lungobisagno Istria e Galleria Colombo. Il "record" per la maggiore infrazione, invece, arriva direttamente dalla strada Guido Rossa - dove gli incidenti tra il 2015 e il 2017 sono stati una media di 15 all'anno, mentre nel solo 2018 ben 48 - in cui il limite di 70 km/h è stato ampiamente superato da una vettura che ha toccato i 160 km/h». «Se le persone non capiscono che è necessario rispettare il Codice della strada» conclude Garassino «noi continueremo a intervenire con le sanzioni».



Polizia locale - «L'amministrazione ha investito in maniera notevole - in termini di risorse sia tecniche che umane - mostrandosi molto sensibile a questi temi, e lo stesso corpo si è sempre mostrato decisamente reattivo a ogni mia direttiva» afferma il Comandante della Polizia locale Gianluca Giurato: «entro quest'anno verrà sostituito il 52% dei veicoli del corpo, e gli strumenti a nostra disposizione non sono mai stati così tanti».

«Un incremento degli agenti sulla strada implica chiaramente anche un aumento delle sanzioni. Non c'è alcuna necessità di fare cassa, è tutto dettato dal vivere civile» spiega poi Giurato, volendo sottolineare come la questione sia quella di «rispettare il codice della strada e la sicurezza, soprattutto in virtù di un'educazione stradale che andrebbe sempre più diffusa».

«Il corpo di Polizia locale non fa solo repressione» conclude Giurato: «Certamente la prevenzione è fondamentale, soprattutto se si pensa che - ad esempio - gli illeciti in regioni come il Veneto sono stati ridotti di quasi il 90% in 3 anni in questo modo, ma non bisogna dimenticare quanto sia fondamentale anche la prevenzione. Grazie alla collaborazione con l'amministrazione noi stiamo facendo un'ottima campagna in questo senso, rivolta anche - e soprattutto - alle scuole, presso alcune delle quali abbiamo già iniziato a svolgere alcune lezioni».



Altre infrazioni - «Abbiamo a disposizione 18 etilometri in servizio, 7 in revisione periodica e 11 telelaser per il contrasto all'abuso di alcol e all'eccesso di velocità. Spinoso rimane, invece, il contrasto all'uso del cellulare alla guida e di altri generi di infrazioni, non rilevabili attraverso queste strumentazioni, ma ci stiamo lavorando» ha infine spiegato Giurato. «Con l'assessore Garassino abbiamo concordato la possibilità di dare il via all'organizzazione di pattuglie in borghese in moto per contrastare il pericoloso fenomeno dell'uso dei cellulari alla guida e altre infrazioni non rilevabili con telelaser e simili, come il superamento della linea continua. Per ora queste pratiche sono state messe in atto solamente nel Distretto 1, ma in breve amplieremo il servizio a tutta la città».