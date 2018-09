Convegno annuale Polizia Locale, ecco a chi va il premio

Genova - Nell'ambito del convegno nazionale delle Polizie Locali italiane - la più importante manifestazione di settore che si tiene annualmente a Riccione - vengono assegnati annualmente i premi per le migliori operazioni di servizio tra quelle portate a termine dagli operatori di tutte le Polizia Locali italiane.



«Quest'anno il premio per la migliore operazione svolta da una operatrice di Polizia Locale nell'anno 2017 è andato a una agente genovese. Il riconoscimento, per la categoria "sicurezza operativa", è stato assegnato all' assistente della Polizia Locale Genovese Roberta Canevelli. La motivazione è aver fatto desistere dai propri intenti suicidi una donna che il 5 agosto dell'anno scorso voleva gettarsi dal tetto del palazzo dove lavorava come badante di una persona anziana».



«L'agente, in servizio di pattuglia con la moto, dopo aver notato una persona sul cornicione di un edificio, era riuscita a salire sul tetto e, con molta calma e dedizione, aveva convinto la donna a rientrare sul tetto, affidandola poi ai soccorritori. Il premio verrà assegnato dagli organizzatori del convegno in collaborazione con l'Associazione Professionale IPTS oggi alle 14,00».