Coop Liguria dalla parte delle donne

Genova - Impresa a netta prevalenza femminile e sensibile al tema delle Pari Opportunità, Coop Liguria aderisce alla Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, mettendo in campo una serie di iniziative.



Domenica 25 novembre, tutti gli ipermercati, da Sarzana ad Albenga, realizzeranno allestimenti alle casse per ricordare le vittime di femminicidio, nell’ambito della campagna nazionale Posto Occupato, che invita a riservare un posto in luoghi pubblici – a teatro, sul tram, a scuola, in metropolitana, nel nostro caso negli ipermercati – per una donna che non c’è più perché un uomo ha posto fine alla sua vita. Gli allestimenti saranno ideati dalle stesse lavoratrici, che hanno aderito volentieri all’iniziativa.



Sempre nella giornata del 25 novembre, tutto il personale Coop indosserà una spilla per dire no alla violenza sulle donne.



La Cooperativa, inoltre, promuove o sostiene numerose iniziative culturali volte a valorizzare la figura femminile e a respingere ogni forma di violenza.



Sabato 24 novembre, alle 16, nella sala Coop del supermercato di Genova Piccapietra, si terrà una conferenza a cura di UDI (Unione Donne in Italia), intitolata ‘L’immagine della donna nei manifesti politici dal Dopoguerra agli anni ‘70’, tratto dalla tesi di laurea di Claudia Caviglione.

I manifesti in oggetto saranno esposti in mostra nella stessa sala per tutta la giornata, a partire dalle 10. L’ingresso all’esposizione, così come alla conferenza, è libero e gratuito.



L’adesione di Coop Liguria alla Giornata internazionale contro la violenza sulle donne è coerente con le azioni di tutela delle lavoratrici che la Cooperativa attua fin dal 1996, quando fu tra le prime imprese in Italia a dotarsi di un Codice Antimolestie. Tutti i lavoratori di Coop Liguria possono contare su forme di parziale autogestione dell’orario di lavoro, che permettono di conciliare meglio impegni professionali e personali, e su una pianificazione a lungo termine delle presenze festive e domenicali. In Coop Liguria, infine, è attiva una Commissione interna Pari Opportunità che garantisce parità di trattamento sul lavoro a uomini e donne.