Coraggio, amor di Patria e Resistenza: oltre 10mila in piazza per i 74 anni dalla Liberazione

Genova - Oltre 10mila persone hanno invaso questa mattina in via XX Settembre per applaudire alla deposizione delle corone sotto il Ponte monumentale: corone dedicate ai partigiani caduti e agli eroi della Liberazione dal nazifascismo, avvenuta esattamente 74 anni fa. Al termine della cerimonia, il presidente emerito della Corte costituzionale Giovanni Maria Flick ha ricordato il valore di Genova durante la Resistenza.



Il ricordo - Uno scroscio di applausi per il discorso del Sindaco di Genova Marco Bucci, dedicato al ricordo della Resistenza e dei suoi valori, incarnati dal partigiano Mingo: «La libertà che abbiamo ottenuto la dobbiamo a chi ha la vita per darcela. Dobbiamo prendere esempio dalla loro tenacia e dalla loro determinazione, perché - anche se per fortuna non siamo in guerra - ci aspettano ancora tante sfide».

Tra la folla anche numerosi contestatori della Lega e del Ministro dell'Interno Matteo Salvini, cui è stato dedicato anche uno striscione.