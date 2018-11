L'incidente ha creato molti problemi alla viabilità

Genova - Incidente tra un'auto e una moto questa mattina, in via Melen a Cornigliano. Non si conoscono ancora le cause dell'impatto, ma ad avere la peggio è stato il motociclista che è stato portato in ospedale con ferite varie ed un trauma cranico.



I problemi al traffico causati dall'incidente, unitamente alla chiusura di via 30 Giugno nelle prime ore della mattina hanno messo a dura prova la viabilità.