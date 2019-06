Coronata, furti in aumento e pochi controlli: arrivano le segnalazioni sui social

Genova - Continua a crescere in maniera preoccupante il numero di furti messi in atto nell'ultimo periodo nella zona di Coronata, dove residenti e commercianti - stanchi di essere continuamente bersagli di questo genere di angherie - non mancano di lamentare una forte carenza di controlli e una quasi totale assenza di presidi sul territorio.



Una situazione insostenibile - Che la gente sia in casa o meno, poco importa: negli ultimi giorni i ladri non si sono fatti troppi problemi a entrare nelle abitazioni di Coronata e "fare man bassa", qualsiasi fosse la condizione. La comunità, però, ormai seriamente preoccupata da questa crescita esponenziale di crimini, ha iniziato a organizzarsi autonomamente , mettendo in piedi un vero e proprio controllo del territorio e di avvisi inviati attraverso i social e whatsapp. Il problema vero, però, in questo frangente è uno solo: a causa della carenza di fondi, la presenza di forze dell'ordine nella zona è minima, e questo costringe i cittadini a mettere in piedi delle vere e proprie "ronde" per il quartiere.