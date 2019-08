Corriere della droga fermato a Principe: aveva ingerito 97 ovuli

Genova - La Guardia di Finanza ha arrestato ieri un corriere della droga (nigeriano ma regolarmente domiciliato in Italia) che - alla vista dei militari preposti alle operazioni di controllo - ha ingerito ben 97 ovuli di eroina, dose equivalente a oltre un chilo di sostanza stupefacente.



L'arresto - Stando alle prime informazioni, pare che - al momento dei fatti - l'uomo fosse stato fermato per un controllo di polizia nei pressi della stazione di Genova Principe, manifestando non poco nervosismo al momento del fermo. Insospettiti da questo strano atteggiamento, i militari hanno dunque deciso di provvedere con una perquisizione più approfondita, soprattutto in virtù del fatto che quella personale e quella dei bagagli si erano concluse senza rinvenire nulla di particolare. Autorizzati dalla Procura a fargli effettuare degli esami radiografici, i finanzieri hanno portato l'uomo in ospedale, dove è emersa la presenza di corpi solidi all'interno del suo apparato digerente: si tratta di 97 ovuli che presentavano varie diciture, probabilmente riportanti l’eventuale destinazione piuttosto che la qualità della sostanza ivi contenuta.

Una volta appurato ciò, il corriere è stato arrestato per traffico di sostanze e, contestualmente, è stato disposto il suo ricovero in ospedale fino alla completa espulsione di tutti gli ovuli ingeriti.