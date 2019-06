Genova - Poco dopo le 8.30 di questa mattina un autobus ha preso fuoco in corso Europa.



Per cause ancora da accertare - probabilmente un cortocircuito - in questa già torrida mattinata di fine giugno un mezzo della linea 18 è stato avvolto dalle fiamme in mezzo alla carreggiata, all'altezza dell'Ospedale San Martino. Immediato l'intervento dei Vigili del Fuoco.