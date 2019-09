Genova - Ieri sera - per cause ancora in via di accertamento - un'auto ha perso il controllo all'altezza di via Shelley, in corso Europa, andando a sbattere contro l'aiuola di un distributore di benzina.



L'incidente - Immediato l'intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Genova Est che hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona e si sono occupati del conducente della vettura fino all'arrivo dei soccorsi.