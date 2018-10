Corso Montegrappa, dal Comune un attacco al Buridda: «Il centro sociale deve chiudere, rovina l´edificio»

Questa la richiesta avanzata oggi in consiglio dal consigliere di Fratelli d'Italia Alberto Campanella

Genova - «L’ex magistero di corso Montegrappa è in mano a degli scelerati che gestiscono il centro sociale Buridda e ne hanno abusivamente vandalizzato la facciata: l’edificio deve essere restituito alla cittadinanza, non se ne può più». Queste le parole del consigliere comunale di FdI Alberto Campanella, che durante la seduta odierna del consiglio comunale ha sollevato la questione relativa alle “sorti” dell’ex magistero di corso Montegrappa.



Le problematiche - L’edificio in questione (di proprietà dell’Università di Genova) è un immobile degli anni ’30 che – secondo quanto riportato dall’assessore comunale all’Urbanistica Simonetta Cenci – risulta ad oggi vincolato. Coloro che si occupano del Buridda avrebbero altresì violato questo vincolo, cambiando senza autorizzazione o nulla osta alcuno il colore della facciata palazzo da rosso a grigio-nero e inserendo quelle che secondo Campanella sono «insegne poco idonee». In questa sede il consigliere ha dunque chiesto che l’Università «tolga la concessione a qeugli scelerati del Buridda restituisca l’edificio alla città e ai giovani genoves». L’assessore Cenci – confermando che la facciata così com’è risulta abusiva – conferma che sia lo Sportello dell’edilizia che la Soprintendenza potranno prendere in carico la cosa e sanzionare l’opera in questione. Diversa questione quella della restituzione, per cui si dovrà probabilmente discutere in una sede diversa.