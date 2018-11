Corso Perrone e via 30 Giugno, installati i pannelli informativi

Genova - ASTer ha installato in Via N. S. della Guardia e in Via Mercati Generali i pannelli a messaggio variabile relativi alla viabilità in Via 30 giugno e Corso Perrone.



Intanto la Protezione Civile del Comune di Genova, sul suo canale Telegram già attivo per comunicare le emergenze, ha fornito anche un servizio dedicato alla eventuale chiusura e riapertura alla viabilità di via 30 Giugno 1960 e – ora – anche di corso Perrone. Agli utenti già iscritti a quella piattaforma di messaggistica istantanea basterà iscriversi al canale @ProtCivComuneGe, per gli altri prima sarà necessario scaricare la app.