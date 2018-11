Corso Perrone riapre oggi e sarà monitorato da sensori come via 30 giugno

Un buona notizia per la viabilità dalla vallata al centro

Genova - Oggi alle ore 11.30 riapre corso Perrone, dopo i tre mesi di chiusura in seguito al crollo del Ponte Morandi. Lo aveva annunciato ieri il sindaco Marco Bucci ed è un provvedimento che alleggerirà il traffico in Valpolcevera poichè i cittadini avranno due strade per muoversi dalla vallata alla città.



Corso Perrone sarà come via 30 Giugno: se i sensori montati sul monte dovessero dare segnali di allerta la strada chiuderà al traffico attraverso un semaforo. Per sapere se le due vie sono aperte o chiuse ci saranno anche due pannelli installati a Bolzaneto, non distante dall'ipercoop, e all'altezza del "ponte degli alpini".