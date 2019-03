Corso Torino, ruba 240 euro di profumi ma viene scoperto: in manette 26enne

Genova - Intorno alle 15.30 di ieri la Polizia di Stato di Genova ha arrestato un 26enne egiziano per aver rapinato un esercizio commerciale sito in corso Torino.



L'arresto - Pare che il 26enne sia stato sorpreso a rubare all’interno di un esercizio commerciale di corso Torino svariati profumi per un valore di circa 240 euro. L’uomo, vistosi scoperto da un addetto alla vigilanza, si è dato alla fuga colpendolo ripetutamente. Il dipendente però non si è dato per vinto e lo ha inseguito consentendo così alla volante intervenuta di bloccare il rapinatore mentre cercava di salire su di un autobus di linea.

Si è tenuto questa mattina il rito per direttissima.