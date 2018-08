Genova - Mattinata di fuoco oggi a Genova, dove - dopo un primo intervento in via Roma - i Vigili del Fuoco sono stati chiamati per domare anche un principio di incendio in viale Brigate Partigiane.



L'intervento - L'incendio - probabilmente dovuto al corto circuito di un quadro elettrico - non sembra aver causato molti danni materiali, ma la paura per gli abitanti del palazzo incriminato è stata tanta. Non si registrano comunque feriti di alcuna entità.