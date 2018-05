Così il figlio di Renzi è arrivato al Genoa

Genova - La notizia è circolata qualche giorno fa e alcuni hanno anche pensato ad una fake news partorita all'ultimo secondo. Ma in realtà è tutto vero. Se in questi giorni è tornato a far parlar di se l'ex premier Matteo Renzi anche il figlio Francesco non è stato da meno.



Il ragazzo, classe 2001, ha infatti sostenuto un provino di un paio di giorni con gli Allievi nazionali del Genoa di mister Luca Chiappino e sotto gli occhi del ds della Primavera Carlo Taldo.



Nonostante il padre sia tifosissimo della Fiorentina, il figlio sembra voler provare a fare carriera in un'altra strada. Renzi jr è stato infatti capocannoniere nel girone C degli Allievi regionali con la sua società dilettantistica di Firenze, l'Affrico, ed è già stato convocato dalla Nazionale under 17 dilettanti.