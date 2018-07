Costa Zena Festival, deroga al divieto di consumo di bevande alcoliche

Genova - L’Amministrazione comunale ha emanato, in occasione della manifestazione “Costa Zena Festival”, attraverso la determinazione dirigenziale n°2018-117.12.0.-44, della direzione del Corpo di Polizia Municipale, di concerto con la Direzione Sviluppo del Commercio, le seguenti disposizioni:



- concedere, come stabilito dall’Ordinanza del Sindaco n. 165 del 18 maggio 2018, una deroga nell’area dell’evento “Costa Zena Festival”, dalle ore 10:00 alle ore 21:00 del 07 luglio 2018 in merito al divieto, previsto dall’Ordinanza del Sindaco n. 155 dell’ 11/05/2018, di consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, che dovranno essere somministrate esclusivamente in contenitori di plastica, in area pubblica e/o aperta al pubblico ad eccezione delle pertinenze dei pubblici esercizi;



- vietare la vendita per asporto, somministrazione, consumazione di bevande alcoliche e analcoliche in contenitori di vetro e metallo, in area pubblica e/o aperta al pubblico ad eccezione delle pertinenze dei pubblici esercizi, dalle ore 19,30 del 07/07/2018 alle ore 6,00 del 08/7/2018 nelle strade e nelle aree in cui si svolgono gli eventi della manifestazione “Costa Zena Festival” ;





Inoltre, ha stabilito che gli organizzatori dell’evento citato devono porre in essere tutti i dovuti accorgimenti affinché ove necessario sia presente un numero congruo di contenitori per la raccolta dei recipienti delle bevande e alimenti consumati durante la manifestazione.