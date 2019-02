Countdown agli sgoccioli: domani la demolizione del Morandi entra nel vivo

Genova - L'attesa è finita: domani iniziano ufficialmente le operazioni di smontaggio del moncone ovest di Ponte Morandi.



Pronti ai blocchi di partenza - La chiusura temporanea di via 30 Giugno sancisce definitivamente la fine del countdown. L'attesa è stata tanta, ma i lavori propedeutici alla demolizione - seppur frenati a più riprese dalle condizioni meteo sfavorevoli - sono andati avanti senza sosta. Domani lo smontaggio del moncone ovest di Ponte Morandi entrerà nel vivo, e già venerdì verranno giù i primi 40 metri. Un traguardo importante per una città come Genova, ferita al cuore dalla tragedia ma che fin da subito ha dimostrato di avere la forza e la grinta necessarie per rialzarsi.

Per ora un piccolo passo verso una meta che sembra sì ancora lontana, ma che a conti fatti è sempre più vicina: sul contratto di demolizione e ricostruzione, infatti, è segnata la data del 15 aprile 2020 per la riapertura del nuovo ponte. E tutta la città, con grande speranza e voglia di rinascere dalle proprie ceneri come un'araba felice, si augura che questo mastodontico progetto diventi presto realtà.