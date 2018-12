Cozzi: «Ai parenti delle vittime prometto impegno per rendere loro giustizia»

Il procuratore capo parteciperà alla Messa di Natale in programma a Certosa

Genova - «Ai parenti delle vittime prometto il massimo impegno per arrivare alla verità e rendere loro giustizia»: lo ha dichiarato il procuratore capo di Genova Francesco Cozzi che sarà al fianco dei familiari delle vittime del crollo del ponte Morandi durante la messa di Natale che il cardinale Angelo Bagnasco celebrerà a Certosa.



Verità - «Spero che nel 2019 siano completati gli accertamenti non solo sulle condizioni del ponte ma siano accertate anche le cause del crollo».



Viadotto - Il procuratore capo ha poi parlato del progetto per la ricostruzione del ponte: « A me piaceva molto anche il Morandi. La fantasia e il talento sono belle cose, ma la sicurezza è un'altra cosa».