Crea una serra artigianale e ci coltiva la marijuana: 41enne genovese finisce nei guai

Genova - Ieri pomeriggio gli agenti del reparto Sicurezza Urbana della Polizia Locale genovese hanno scoperto nell’entroterra della città una coltivazione di canapa indiana, situata in una zona raggiungibile solo a piedi o in motociclo, a circa 800 metri dalla strada carrabile. Una volta avvicinatisi a quella che fin da subito è parsa essere una serra artigianale, gli agenti hanno subito sentito il caratteristico odore della pianta.



La serra - Una volta entrati, gli agenti hanno subito avuto modo di vedere tre piante a diversi stati di crescita: la prima molto grande (2,5 metri di altezza), mentre le altre due ancora in crescita (circa 1,70 metri la prima e 60 cm la seconda). Dopo una perquisizione più approfondita è altresì emerso che - all'interno di un capanno - erano stati messi a seccare ben 6 mazzi appesi, mentre in casa erano presenti, oltre a un bilancino di precisione, altre infiorescenze pronte per il consumo. Il responsabile di questa organizzata coltivazione illecita è un 41enne italiano, che pare abbia allestito questa particolare serra usufruendo di un terreno privato sito presso la sua dimora. Tra le tre piante coltivate - come si diceva poc'anzi, tutte a diversi stadi di maturazione - la terza è risultata essere una talea della prima, e doveva garantire una fornitura costante.

L'uomo è stato denunciato a piede libero a sensi dell’articolo 75 comma 1 del Testo unico sugli stupefacenti, al cui interno si può leggere testualmente: "Chiunque, senza l'autorizzazione coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000". Tutta la canapa indiana, invece, è stata sequestrata.