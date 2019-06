Cremagliera di Granarolo, partono gli interventi di ristrutturazione della stazione superiore

Genova - Amt comunica che a partire da mercoledì 26 giugno inizieranno gli interventi di ristrutturazione della stazione superiore di Granarolo. I lavori riguarderanno, in particolare, l’officina e i locali riservati al personale tecnico di AMT.



A seguito di tali interventi, le corse della cremagliera potrebbero essere limitate alla stazione di via Bianco, posta a pochi metri dalla stazione di arrivo di Granarolo. Le corse in partenza da via Bianco osserveranno lo stesso orario previsto dalla stazione di Granarolo.



Inoltre, per tutta la durata degli interventi, il passaggio pedonale adiacente la stazione superiore sarà interdetto al transito. Sarà in ogni caso garantita l’accessibilità in caso di emergenza o necessità di soccorso. Come alternativa, per recarsi ai civici di salita Granarolo dal 59 al 61 ed accedere all’entrata posteriore del condominio di via Bianco dal 33 al 49 A, si potrà utilizzare l’altro passaggio sulla mattonata pedonale raggiungibile da salita Granarolo.