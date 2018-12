Crimini informatici, la polizia postale tira le somme: boom di arresti e denunce nel 2018

Genova - Cinque arresti, 244 persone denunciate e sei siti web sequestrati. Cifre importanti quelle riportate nel bilancio dell'attività svolta dal compartimento ligure della polizia postale in questo 2018.



Il bilancio - Si parla di 3 arresti e 21 denunce per la sola pedopornografia, mentre sono stati controllati ben 733 siti, di cui 3 alla fine posti sotto sequestro. Per quanto riguarda i reati contro la persona (stalking, ingiurie, minacce) sono state denunciate invece 41 persone, mentre i siti chiusi sono anche in questo caso 3. Per i crimini informatici (come clonazioni di carte e furti di identità), si contano 2 arresti, 64 denunce e 601 carte di credito clonate sequestrate. Gli agenti della polizia postale hanno inoltre denunciato 118 persone per truffe on line.



Tutte le operazioni sono state possibili anche grazie alla collaborazione con Arpal e Iit.