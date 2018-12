Crollo Morandi, Delrio interrogato in Procura: «Sicurezza e manutenzione nostre priorità»

L'ex ministro delle Infrastrutture è stato interrogato come persona informata sui fatti

Genova - Graziano Delrio, ex ministro delle Infrastrutture, è stato ascoltato oggi in Procura di Genova come persona informata dei fatti riguardo il crollo del ponte Morandi. Il pm Massimo Terrile ha chiesto anche a Delrio se fosse a conoscenza della relazione riguardo al progetto di retrofitting del viadotto, datata febbraio 2018. Il ministro ha negato di esserne a conoscenza aggiungendo: «Sono documenti rimasti a livello tecnico: i progetti rimangono al livello della direzione vigilanza, quindi non ne sapevo nulla».



Delrio ha poi aggiunto: «La politica deve dare degli indirizzi. Io fin dal primo giorno ho messo come priorità sicurezza e manutenzione. Subito dopo reperire le risorse per garantire la manutenzione e durante il mio mandato abbiamo decuplicato le risorse per la manutenzione delle strutture che dipendono direttamente da noi».