Genova - Da questo pomeriggio sono in vendita i calendari di “Genova nel Cuore” al costo di 7 euro. Il ricavato sarà devoluto per le emergenze provocate dal crollo del ponte Morandi.



Città - «Ringrazio l'azienda B.N. Marconi Srl che ha dimostrato un forte amore per la città donando le copie di questo calendario – ha dichiarato l’Assessore Paola Bordilli – All’interno di questo progetto viene rappresentata la bellezza della nostra città e la forza di coloro che hanno lavorato subito dopo il crollo di Ponte Morandi senza sosta». I calendari sono in vendita presso i punti IAT del Comune di Genova di Via Garibaldi e del Porto Antico.