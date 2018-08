Crollo ponte Morandi, anche il porto inizia ad arrancare. Il Comune: «Necessarie soluzioni, si riparli di gronda»

Così Maresca, consigliere delegato al Porto, ha spiegato la situazione

Genova - Mentre i Vigili del Fuoco lavorano senza sosta per cercare eventuali superstiti, il disastroso crollo del ponte Morandi continua a creare disagi. Non solo la viabilità autostradale, ma anche quella ordinaria e quella ferroviaria risentono del traffico creato dall'assenza di qul lungo "braccio" di cemento. Anche il porto e il traffico merci - basi dell'economia genovese - cominciano ad accusare il colpo, cosa che rende ancora più impellente la necessità di trovare delle soluzioni alternative.

A tal proposito, il consigliere delegato al Porto del Comune di Genova Francesco Maresca ha rilasciato ai nostri microfoni alcune dichiarazioni in merito a quelle che potrebbero essere le future "mosse" del Comune.



Il porto - Il drammatico crollo di ponte Morandi - oltre alla trementa perdita in termini di vite umane - ha comportato anche una serie di stravolgimenti alla viabilità. Purtroppo tutto questo sta già cominciano già a pesare sul porto, cuore pulsante dell'economia genovese. Come avete intenzione di muovervi?

«Fino al prossimo 26 agosto il sindaco ha disposto il divieto di transito in Lungomare Canepa tra le 8 e le 20, cosa che potrebbe creare alcuni problemi al porto. Come direzione Porto e Mare del Comune di Genova ci stiamo già attivando in tal senso per cercare delle soluzioni alternative, non solo per i passeggeri, ma anche per le merci trasportate dai tir. Come sappiamo, Genova fa circa 2,3 milioni di container, e in questo contesto molti camion rischiano di rimanere bloccati. Noi stiamo già collaborando in sinergia con l'Autorità Portuale per trovare delle soluzioni alternative anche per i tir: per questa ragione, si sta parlando anche di sbloccare il prima possibile anche la ferrovia che da Sampierdarena porta verso Rivarolo e il resto della Valpolcevera».

Quindi state pensando di usare la ferrovia come alternativa all'autostrada anche per il traffico merci?

«Esattamente. Si tratta di una ferrovia è strategica per il terminal di Sampierdarena e - benché al momento risulti giustamente sequestrata a seguito del crollo che l'ha interrotta - sia Comune che Regione si sono attivati con il magistrato per sbloccarla in funzione di un passaggio del traffico merci. La ferrovia di Sampierdarena è molto importante in questo momento, anche perché negli anni ha già rappresentato un passaggio fondamentale per il trasporto delle merci dal porto all'Emilia e il resto del nord Italia».

Per quanto riguarda la sicurezza quindi non dovrebbero esserci problemi a far nuovamente transitare treni su quel tratto ferroviario una volta liberato dalle macerie?

«Per il momento stiamo discutendo il dissequestro con il magistrato perché - lo ricordiamo - l'area al momento risulta sottoposta a sequestro. Molto probabilmente un problema di sicurezza rimane, ma il Comune se ne sta già occupando con l'ausilio di una direzione specializzata. Il nostro obiettivo ora è quello di sbloccare la situazione al più presto, per permettere al traffico merci del porto di riprendere nella maniera più regolare - e, chiaramente, sicura - possibile».



Il ponte - Per quanto riguarda il ripristino del ponte e le eventuali alternative in costruzione cosa possiamo dire?

«Al di fuori delle polemiche nate tra governo e Autostrade, è indubbio che il Comune abbia necessità che il ponte venga ripristinato al più presto. Per questa ragione noi - in quanto amministratori pubblici - abbiamo il dovere di chiedere ad Autostrade che la struttura venga sistemata nel minor tempo possibile. Io personalmente spero e credo che saranno attivati dei tavoli tecnici con Autostrade per ricostruire il viadotto. O, almeno, me lo auguro».

Confermate dunque la necessità di abbattere la struttura, e con lei tutte le abitazioni sottostanti?

«Purtroppo sì. Sia il sindaco che Salvini ne hanno già parlato: purtroppo la situazione impone che le abitazioni situate nella zona rossa vengano abbattute. Chiaramente verrà trovata una sistemazione degna per tutti gli sfollati, su questo non ci sono dubbi. Al COC si sta già analizzando la situazione, e le soluzioni verranno trovate in poco tempo: ci sono tanti immobili comunali che potranno essere utilizzati, è solo questione di organizzarsi il prima possibile. Le sistemazioni alternative sono importanti per gli sfollati: non abbiamo intenzione di fare la fine de L'Aquila, i nostri cittadini non finiranno nei capannoni per mesi. Sulla questione degli sfollati la Protezione Civile sta lavorando egregiamente, questo è sicuro».

A questo punto si torna quindi a parlare nuovamente di gronda?

«La città di Genova è il porto principale del Mediterraneo, sia dal punto di vista logistico che per quel che concerne il traffico di merci: da qui transitano tutti i prodotti diretti in Europa, dalla pianura padana alla Germania. Con un ponte in meno la situazione è chiaramente rallentata, e per evitare che problemi del genere possano ricrearsi in futuro forse si potrebbe cominciare a ristudiare concretamente alcune "vie alternative". Purtroppo realtà come quella creata dal crollo di ponte Morandi ci fanno spesso scontrare con altre problematiche. In questo momento vedere che Genova non ha neanche più un ponte di collegamento forse potrebbe dare la spinta necessaria a ricominciare a parlare di un progetto più ampio, che si possa sviluppare in un raggio d'azione infrastrutturale maggiore rispetto a quello del ponte stesso. In questo senso, il progetto della gronda dovrebbe farsi sempre più concreto. Non c'è dubbio che la gronda avrebbe alleggerito il traffico di ponte Morandi: forse neppure questo ne avrebbe evitato il crollo, non possiamo saperlo purtroppo, però sicuramente Genova - per il sistema logistico che ha e che vorrebbe avere già dal 2030 - ha necessità che la gronda di ponente diventi finalmente una realtà. Signorini stesso dice che entro il 2030 bisognerà arrivare a 5 milioni di container, e avere solo un ponte dell'autostrada in questo caso servirebbe a poco: non riuscirebbe mai a contenere tutto quel traffico merci. Dal punto di vista logistico c'è proprio un mondo da rivedere, e questo non riguarderà solo Genova, ma tutto il sistema italiano».