Crollo ponte Morandi, Berrino: «Parcheggio d´interscambio a Pra´ per chi arriva da ponente»

Genova - «La situazione di emergenza creata dal crollo del Ponte Morandi rende necessarie misure per gestire l'inevitabile aumento di traffico automobilistico nell'area metropolitana genovese». Queste le parole dell'assessore regionale ai Trasporti Gianni Berrino che - oltre all'incremento del servizio già predisposto da Trenitalia per i treni da Nervi a Voltri, con 46 treni regionali in più dal lunedì al venerdì e 24 il sabato, la domenica e nei festivi - ha ritenuto necessario attuare anche misure utili a smaltire il chiaramente congestionato traffico su due ruote.



Le misure straordinarie - «Fino alla fine dell'emergenza sarà essenziale l'uso del trasporto ferroviario regionale, ed esprimo grande soddisfazione per l'aumento del servizio programmato. In questo contesto, sono soddisfatto anche per l'accoglimento della nostra richiesta di rendere disponibile gratuitamente il parcheggio di interscambio nei pressi della stazione di Genova Pra' - con una capienza complessiva di 300 posti - per gli automobilisti in arrivo da ponente. Si raccomanda, in ogni caso, di limitare per quanto è possibile l'uso dell'auto per recarsi a Genova».