Crollo ponte Morandi, la procura ascolterà Delrio e Di Pietro

I due saranno sentiti il 19 e 21 dicembre

Genova - Saranno sentiti anche gli ex ministri alle Infrastrutture Graziano Delrio e Antonio Di Pietro nell’ambito dell’inchiesta sul crollo di ponte Morandi avvenuto il 14 agosto scorso: la procura di Genova vuole fare chiarezza anche a livello politico sul cedimento del viadotto.



Interrogatorio - Secondo quanto riporta il Corriere della Sera Delrio sarà sentito il 19 dicembre mentre due giorni dopo toccherà a Di Pietro. Con Delrio al Governo l’iter per la ristrutturazione di ponte Morandi è stato approvato ma mai avvenuto mentre con Di Pietro, in carica al dicastero dal 2006 al 2008 c’è stata la convenzione con Autostrade.



Indagini - Per il crollo del Morandi ci sono ventuno persone indagate e di queste soltanto tre hanno parlato davanti ai giudici, mentre gli altri si sono avvalsi della facoltà di non parlare. Castellucci invece ha consegnato una memoria difensiva. Le accuse mosse agli indagati sono disastro colposo, omicidio colposo stradale plurimo, omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche e attentato alla sicurezza dei trasporti.