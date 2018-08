Crollo ponte Morandi, le proposte di Legambiente

L'associazione: «Potenziare il trasporto su ferro e rafforzare la mobilità sostenibile»

Genova - «La tragedia del crollo del ponte Morandi a Genova ha reso evidente la fragilità del territorio genovese e l'assenza di un progetto credibile e desiderabile di cambiamento della situazione. Una fragilità in questo caso indipendente dalle condizioni idrogeologiche e da eventi meteorologici estremi e con cui inevitabilmente bisognerà fare i conti perché riguarda tutto il sistema infrastrutturale dell'immediato dopoguerra. Da questa tragedia riteniamo che si dovrà uscire con un progetto complessivo capace di dare ai cittadini alternative valide all'automobile, con servizi di trasporto pubblici, efficienti e accessibili a tutto»: lo ha spiegato Legambiente tramite una nota.



«Oggi - ha denunciato l'associazione ambientalista - queste condizioni mancano, mentre tutta l'attenzione è concentrata sulla Gronda e il terzo valico che risultano risposte costose e inefficienti. Il diritto alla mobilità va assicurato per tutti, in particolare in una città come Genova e in una regione come la Liguria dove la stessa conformazione del territorio non facilita il movimento di persone e merci».



«La ricostruzione del Ponte Morandi è una priorità, e andrà ricostruito molto velocemente, ma sarà velleitaria se non collegata ad un rafforzamento della mobilità sostenibile che coinvolga tutta l'area metropolitana genovese, il cui traffico veicolare diretto in città riguarda soprattutto il nodo di Genova Ovest e da cui, anche post ricostruzione, dovrà essere alleggerito - ha sottolineato Santo Grammatico, presidente di Legambiente Liguria – In questi anni sono stati ridotti i treni regionali (-8% dal 2010) mentre sono aumentate le tariffe per i pendolari del 49% nonostante il servizio non sia di qualità. Inoltre uno degli interventi di adeguamento infrastrutturale più importanti e urgenti a Brignole – indispensabile per rendere più fluidi i collegamenti merci, regionali e nazionali attraverso la città – e che doveva essere consegnato nel 2016, è rimasto fermo quasi due anni e solo recentemente riappaltato. Questa è una grande opera su cui chiediamo una forte accelerazione».



«Il dibattito che si è aperto in queste ore sulle soluzioni per dare una risposta immediata al diritto alla mobilità all'interno della città di Genova sembra andare nella giusta direzione – ha proseguito Edoardo Zanchini, vicepresidente nazionale di Legambiente - Ora è importante che siano diano risposte vere ai due problemi della città: dare un'alternativa valida alle centinaia di migliaia di persone costrette a prendere l'auto puntando su servizi di trasporto pubblici, efficienti e accessibili. E creare un sistema efficiente di uscita dal porto delle merci via treno, che oggi rimane più lento e costoso del trasporto con autotreno. In questo dibattito che si è aperto vogliamo portare il nostro contributo perché riteniamo che sia oggi prioritario realizzare interventi puntuali e ben definiti, che migliorino le connessioni per la viabilità interna nelle aree a mare per il trasporto merci, così da scaricare le strade cittadine, la loro uscita dal porto via treno e quindi con linee ferroviarie e nodi logistici in modo da ridurre i tempi di trasporto. In questa partita, è fondamentale che a livello nazionale il Governo faccia scelte coraggiose investendo sulle quelle opere infrastrutturali che davvero servono al Paese, a partire dal rafforzamento del trasporto pubblico e del trasporto su ferro come hanno fatto diversi paesi europei».



Per Legambiente «il rafforzamento delle alternative di trasporto pubblico dovrà diventare misura strutturale e il centro di un progetto per la città, per fare in modo che quanto le ferrovie hanno proposto in questi giorni, non venga dimenticato una volta superata l'emergenza, e che si trasformi nella spina dorsale di un servizio con frequenze e tempi certi tra le periferie della città. Obiettivi analoghi andranno garantiti per i treni pendolari che arrivano dalle diverse direttrici di ingresso a Genova. In parallelo il prolungamento della Metropolitana dalla stazione Brin lungo la Val Polcevera e la realizzazione della linea del tram lungo la Valbisagno, dovranno procedere speditamente. Le due grandi opere da sbloccare subito sono il completamento del raddoppio della linea ferrovia verso la Francia e il nodo di Brignole».