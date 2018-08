Crollo Ponte Morandi, Legambiente: «Vicini alle vittime e ai soccorritori»

Genova - «La tragedia che ha colpito Genova è senza precedenti. In attesa di maggiori notizie, i nostri pensieri vanno alle vittime, ai feriti, alle loro famiglie, ai soccorritori e ai vigili del fuoco impegnati a salvare vite in questo momento difficile»: lo ha dichiarato Santo Grammatico, presidente di Legambiente Liguria



«Ci sarà tempo per le analisi approfondite, ma si rimane attoniti nel vedere un paese come l'Italia, una città come Genova, colpiti da tragedie che si potrebbero far risalire a un altro secolo. Le vere emergenze oggi in Italia si chiamano "sicurezza" delle infrastrutture e "dissesto idrogeologico". Ci auguriamo che nei prossimi giorni e nelle prossime settimane le tante parole lascino spazio a una riflessione seria su come prevenire queste emergenze e sul modello di sviluppo per la nostra regione - ha concluso Grammatico - con piani strutturati di manutenzione, risorse economiche ingenti e la volontà concreta di mettere in sicurezza il nostro paese».