Crollo Ponte Morandi, migliorano le condizioni dei feriti

Genova - Sono quattro i feriti gravi ancora ricoverati all'ospedale San Martino a seguito del crollo di Ponte Morandi. Al momento le loro condizioni sarebbero stazionarie e in progressivo - seppur lento - miglioramento.



I feriti La 24 enne Camilla Scabini è stata trasferita in questi giorni da Villa Scassi al San Martino, dove al momento si trova ricoverata in Terapia Intensiva. La ragazza risulta vigile e collaborante, e resta in attesa di intervento chirurgico a seguito della frattura del bacino e di una mano e di un trauma toracico con pneumotorace.

Le condizioni della coppia ucraina composta da Natalya Yelina (44 anni) ed Eugeniu Babin (35 anni) sembrano migliorare: entrambi, infatti - lei al momento ricoverata nella degenza della Clinica Neurochirurgica e lui da poco sottoposto a nuovo intervento neurochirurgico - a giorni verranno trasferiti in fisioterapia per la riabilitazione.

Il 29enne Gianluca Ardini rimane invece in osservazione presso Traumatologia d’Urgenza del padiglione Specialità.



Stabili anche le condizioni degli altri feriti.