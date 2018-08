Crollo Ponte Morandi, più treni fra Voltri e Brignole

Ventiquattro convogli circoleranno nel week end e quarantasei nei giorni feriali

Genova - Nel nodo ferroviario di Genova, per favorire e facilitare la circolazione dopo il crollo del ponte autostradale "Morandi", Trenitalia e Regione Liguria hanno programmato corse aggiuntive fra Genova Voltri e Genova Brignole. I servizi aggiuntivi rimarranno operativi fino alla cessata emergenza.



Nelle giornate di sabato e festivi, sono previsti 24 treni in più fra Genova Voltri e Genova Brignole. Da domani nei giorni feriali, il servizio sarà potenziato con 46 treni oltre quelli già in programma. Informazioni sulla situazione del traffico ferroviario e i dettagli dei treni aggiuntivi possono essere chieste telefonando al numero verde, gratuito anche da cellulare, 800 89 20 21 di Trenitalia. Trenitalia ha anche rinforzato i propri servizi di informazione e assistenza ai viaggiatori (oltre 130 persone in più rispetto a quelle già in servizio) nelle stazioni del nodo di Genova e a Milano e Torino. In accordo con la Regione Liguria, per disincentivare l'uso dell'auto, si consiglia di utilizzare l'uscita autostradale di Genova Pra', dove nelle vicinanze della stazione è disponibile un ampio parcheggio di interscambio da 300 posti auto. Dalla stazione è attivo il servizio ferroviario per raggiungere le stazioni genovesi di Piazza Principe e Brignole con un treno ogni 15 minuti.



Per maggiore informazione sui treni in circolazione cliccare QUI