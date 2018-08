Crollo ponte Morandi, potenziato il servizio Navebus

Le corse passeranno da otto a quattordici

Genova - Il Comune di Genova e AMT grazie agli stanziamenti supplementari concessi dalla Regione Liguria hanno disposto l'incremento del servizio di collegamento via mare Pegli-Porto Antico. Pertanto da giovedì 23 agosto il servizio Navebus verrà potenziato, prevedendo corse aggiuntive sia da Molo Archetti che da Porto Antico portando da 8 a 14 le corse complessive.



Il nuovo programma di esercizio verrà svolto dal lunedì al venerdì con le seguenti modalità: da Molo Archetti Pegli: 7.05 - 8.15 - 9.45 - 11.15 - 15.00 - 16.30 - 18.00; da Porto Antico: 7.40 - 9.00 - 10.30 - 14.15 - 15.45 - 17.20 - 18.40.



Per quanto riguarda il sabato e festivi, oltre alle corse in essere, saranno aggiunte le ultime corse delle 18,20 da porto antico e delle 19.00 da Pegli: da Molo Archetti Pegli: 14.40 - 16.10 - 17.40 - 19.00; da Porto Antico: 14.00 - 15,20 - 17.00 - 18.20



«Il nuovo programma di esercizio – dichiara il vicesindaco e assessore alla mobilità Stefano Balleari - contribuirà ad alleggerire la congestione del traffico tra il ponente e il centro città e si somma ai diversi servizi straordinari che AMT ha messo in campo per fronteggiare le attuali critica della mobilità cittadina».