Crollo ponte Morandi, trascurato il degrado del calcestruzzo

Genova - Dopo il crollo del viadotto genovese, pressoché ovunque ci sia un ponte progettato dall'ingegner Riccardo Morandi la tensione è salita alle stelle, causando un immediato aumento dei controlli.



Altri ponti di Morandi - Tra le "creature" dell'ingegne Morandi, nella sola Firenze spiccano ponte Vespucci (a valle di Ponte Vecchio) e ponte San Niccolò (a monte), entrambi "sorvegliati speciali" per i tecnici fiorentini. Soprattutto nel primo caso, infatti, alcune analisi hanno riscontrato un'erosione dell'alveo del fiume Arno all'altezza della pila in sinistra idraulica sotto piazza Cestello, mentre dià nel 2016 - a seguito di alcune prove di carico - era stato stabilito il divieto ai mezzi sopra a 20 tonnellate.

Sempre sull'Arno - tra Empoli e Spicchio di Vinci - fino a poco tempo fa sorgeva, poi, un altro ponte progettato da Morandi e inaugurato nel 1954. Dopo aver riportato alcuni danni durante l'alluvione del 1966 - che fece accasciare uno dei pilastri -, nel 2011 il viadotto è stato demolito e sostituito da una nuova struttura intitolata ad Alcide De Gasperi.

Ad Agrigento - ben prima della tragedia che ha colpito la nostra città - l'omonimo ponte Morandi era finito al centro di numerose polemiche a causa di evidenti problemi strutturali. Collegamento primario SS115 con Villaseta e Monserrato inaugurato nel 1970, il viadotto era già stato chiuso nel marzo del 2015 dall'Anas per alcuni lavori di messa in sicurezza: riaperto dopo non molto ai soli mezzi leggeri, l'associazione Mareamico nel 2017 aveva lanciato un nuovo allarme per denunciare lo stato di deperimento in cui versavano i piloni, causando nuove polemiche e un'ulteriore chiusura del viadotto - al momento sottoposto ad altri lavori di ristrutturazione, che si stima potrebbero essere terminati nel 2021.

Volendo uscire dal territorio italiano, spuntano altri nomi di ponti e viadotti progettati dall'ingegnere che nel corso degli anni hanno subito alcune "battute d'arresto": tra questi, in Libia ricordiamo il ponte sul Wadi al-Kuf, chiuso nell'ottobre del 2017 a causa del deterioramento strutturale.



Il "ponte gemello" - Purtroppo, però, esiste anche un tristemente celebre precedente al disastro genovese, probabilmente adducibile come "prova" di una qualche falla all'interno del "metodo Morandi". Si tratta del suo "ponte gemello" di Maracaibo, in Venezuela, progettato proprio da Morandi e crollato nel 1964 quando la petroliera Exxon Maracaibo - a causa di un guasto elettrico che la rese ingovernabile - urtò le pile 30 e 31 (a oltre 600 metri di distanza dalle campate progettate per il passaggio del traffico navale) con una violenza tale da far crollare completamente le due pile, trascinando in mare tre campate del ponte.



Nonostante tutto, non va dimenticato che il ponte - inaugurato alla fine degli anni '60 - era stato progettato sulla base di una determinata "portata" di veicoli. Al giorno d'oggi il traffico su gomma è decisamente superiore, anzi rispetto agli anni '60-'70 si può affermare che sia incrementato esponenzialmente.

A quanto pare, infatti, il problema principale del ponte Morandi è che i tiranti sono stati costruiti in calcestruzzo pressato - fortemente soggetto a usura - e non in metallo. Ma il cemento, purtroppo, non è eterno.