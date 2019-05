Genova - Brucia la cucina di un appartamento: è successo dopo le 20 di ieri in via Imperia. I vigili del fuoco, giunti sul posto, hanno portato in salvo i due inquilini che si erano rifugiati sul terrazzo. Gli stessi hanno spento l'incendio della cucina a gas con un estintore



Soccorso - I pompieri hanno fatto indossare agli occupanti il cappuccio ad aria per via del fumo e della polvere dell'estintore e li hanno accompagnati in una zona sicura. I vigili in seguito hanno verificato il completo spegnimento dell'elettrodomestico tramite la termocamera. Sono in corso le indagini per chiarire le cause del rogo.