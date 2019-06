Cyber security, a Genova manager ed esperti da tutto il mondo

Genova - Il Sindaco di Genova Marco Bucci si è intrattenuto presso alcuni degli stand presenti nella sala delle Grida, prima di porgere, in inglese, il benvenuto e gli auguri di buon lavoro a una platea di manager dell’industria dell’energia e dei trasporti, rappresentanti di istituzioni locali e nazionali ed esperti provenienti da Russia, Israele, Stati Uniti e Regno Unito. Oltre al Sindaco, nella prima parte della mattinata sono intervenuti: il presidente della Camera di Commercio Luigi Attanasio, il vice rettore per ricerca e tecnolia dell’Universtà di Genova Marco Invernizzi, il direttore di Liguria Digitale Paolo Piccini. A fare gli onori di casa è stata Paola Girdinio, docente della Scuola politecnica dell'università di Genova, qui in veste di president di START 4.0 and Cyber Security National Committee, organizzatore della conferenza.



Sviluppo - Nel suo speech, il Sindaco ha paragonato Genova a un diamante ancora un po’ nascosto sotto terra ‘che noi stiamo cercando di tirar fuori’. Bucci ha poi illustrato i tre assi portanti scelti per lo sviluppo della città: Porto, turismo e high tech, soffermandosi sull’impegno di questa amministrazione in tema di infrastrutture e logistica. Ha sottolineato come alcune big company si siano già insediate in città e dialoghino con Università e IIT, in un processo che porterà Genova a essere una sorta di network center e come la cyber security sia un punto cruciale di questo processo. Bucci ha concluso il suo intervento con un invito rivolto ai manager presenti – “Go around and discover” – ad andare alla scoperta delle bellezze della città.



Standard - «Come riporta il World Economic Forum, la cybersecurity è il secondo rischio business a livello globale. I responsabili dell'industria e dell'energia, nonché il settore dei trasporti, sono sempre più consapevoli dei rischi derivanti da questo nuovo modello – ha sottolineato Girdinio – e l’obiettivo delle tavole rotonde del nostro convegno è proprio quello, partendo da questa presa di coscienza, di indirizzare gli sforzi dei grandi attori verso la creazione di standard e strumenti sempre più intelligenti (AI) per generare contromisure valide a questa nuova minaccia globale».



Sicurezza - «START 4.0, il Competence Center di Genova - spiega la Presidente -, nato all’ombra di Ponte Morandi, dedicato alla sicurezza e ottimizzazione delle infrastrutture strategiche, uno degli otto centri nazionali di eccellenza selezionati e riconosciuti dal Ministero dello Sviluppo Economico, organizza il suo primo convegno di livello internazionale insieme al Cyber Security, Resilience e Business Continuity for Electrical Grid National Committee. L’incontro è dedicato alla cybersecurity delle reti elettriche e delle infrastrutture dei trasporti, un tema sempre più importante per l’industria 4.0 e tra i temi sui quali si concreterà lo sviluppo di progetti, di orientamento e di formazione di Start 4.0».