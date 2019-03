Da Napoli a Genova, panda `taroccata` fa il giro d´Italia: padre e figlio nei guai

Genova - Nel maggio del 2017 gli investigatori della Squadra di Polizia Giudiziaria del Compartimento Polizia Stradale per la Liguria, nell'effettuare alcune verifiche su una Fiat Panda Climbing - il cui proprietario, residente a Genova, aveva segnalato alcune anomalie di funzionamento delle chiavi -, hanno scoperto che il veicolo, del valore di oltre 15 mila euro, era stato rubato nel Comune di Vasto (CH) e ingegnosamente "taroccato", clonando i dati identificativi da un'automobile identica, che coinvolta in un incidente stradale (con gravi danni e lesioni importanti ai tre occupanti, tra cui una bambina) il 1 gennaio dello stesso anno.



Le indagini - Dopo un importante risarcimento assicurativo di circa 6 mila euro - in base al quale il veicolo avrebbe dovuto essere demolito - pare che gli indagati abbiano scelto piuttosto di taroccare il veicolo e trasferire i suoi dati identificativi su un'auto identica, precedentemente rubata e poi venduta (a circa 11 mila euro) ad un commerciante di Torino, risultato estraneo ai fatti e che, a sua volta, l'ha poi rivenduta in buona fede all'ignaro acquirente residente a Genova.



Il reato - La manomissione delle centraline dell'auto rubata e la contraffazione del numero di telaio e di altri dati identificativi non è però sfuggita agli esperti della Polizia Stradale, i quali sono riusciti anche a identificare i due responsabili del reato: un medico anestesista in pensione e il figlio, entrambi di origini napoletane. Proprio in questo marzo 2019, per entrambi è scattata una misura di custodia cautelare in carcere e diverse perquisizioni a Vasto (CH) e Torre Annunziata (NA) per il reato di riciclaggio.