Genova - È stato presentato questa mattina il numero unico del Comune: lo 0101010. Un numero facile da ricordare, immediato (forse anche perché palindromo), che permetterà ai cittadini di avere informazioni ed effettuare segnalazioni in tutta semplicità.



Il servizio - «È stato un lavoro faticoso, ma ci siamo riusciti». Queste le parole dell'assessore ai Servizi civici e Informatica Matteo Campora. «Il servizio è stato realizzato con l’aiuto di Fastweb, sponsor di varie iniziative comunali. Si tratta di un'iniziativa che non sarà facile gestire, ma è una sfida che il Comune vuole raccogliere per rendere più semplice la vita ai cittadini».

«Da anni ormai Fastweb con la fibra aiuta i cittadini, e il rapporto della comunicazione tra gli abitanti e la città ci sta a cuore da sempre» ha proseguito Onofrio Pecorella, responsabile Fastweb del Mercato della Pubblica Amministrazione Locale. «Fastweb è stato partner e sponsor per completare la copertura wifi della città e rendere ancora più veloce accesso e utilizzo della rete. Adesso il nostro impegno è collaborare per instaurare il 5G in città per rendere più interessante la comunicazione tra la città e il cittadino».