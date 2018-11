Da sindaco a commissario a Babbo Natale: sulle note di `Jingle Bells` Bucci regala un sorriso ai genovesi

Ormai le cariche non bastano più

"Jingle all the way"

"Jingle all the way"

Genova - All'apparenza un tipico sabato di fine novembre: i primi freddi, il buio presto, l'inaugurazione delle prime luci di Natale al Civ Sestiere Carlo Felice e... un Marco Bucci canterino.



Spirito natalizio - Ebbene sì: anche questa volta il sindaco di Genova ha strappato un sorriso alla città intonando "Jingle Bells" durante l'inaugurazione delle prime luminarie cittadine. Non per niente giusto giovedì ha annunciato di voler terminare entro Natale i lavori propedeutici alla demolizione Ponte, quelli relativi all'apertura del lotto 10, quelli in via Perlasca e quelli utili ad avere finalmente dei treni che funzionano bene: solo in questo caso, infatti, il suo ultimo obiettivo sarà farsi chiamare Babbo Natale.