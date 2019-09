Dal centro a Boccadasse in modo green: arriva anche a Genova il servizio di scooter sharing elettrico

Genova - Già attivo a Milano e Torino, da ieri il servizio di scooter sharing elettrico è sbarcato anche a Genova, dove MiMoto - in collaborazione con IrenGo - ha dato il via libera alla diffusione delle prime 100 moto green in condivisione.



L'iniziativa - Esattamente come il car sharing, lo scooter sharing - destinato sia ai lavoratori che a eventuali turisti - è attuabile attraverso l'utilizzo di un'apposita app, grazie alla quale - dopo aver localizzato lo scooter più vicino - è possibile prenotarlo. Una volta utilizzato, sarà possibile parcheggiare il mezzo in qualunque punto consentito dal codice della strada all’interno dell’area coperta dal servizio, che comprende tutto il centro e i quartieri di Albaro, San Vincenzo, Foce e Boccadasse. All'interno del bauletto, gli utenti troveranno due caschi e delle cuffiette igieniche usa e getta.

Si tratta di un'iniziativa positiva su ogni fronte, anche e soprattutto in vista dell'applicazione della tanto chiacchierata ordinanza anti-Vespa.