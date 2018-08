Dal San Martino il bollettino medico: due feriti in netto miglioramento

Genova - Buone notizie dall'ufficio stampa del Policlinico San Martino: tra coloro che sono rimasti coinvolti nel crollo di ponte Morandi, la condizione di due feriti pare essere in miglioramento



I feriti in fase di miglioramento cui si fa riferimento sono il 29enne Gianluca Ardini (che a breve verrà spostato in Ortopedia) e il 47enne Martin Kucera). Rimangono, invece in prognosi riservata i due coniugi ucraini Eugeniu Babin (35 anni, ricoverato presso il reparto di Neurochirurgica) e Natalya Yelina (44 anni, ricoverata in Rianimazione).